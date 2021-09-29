52歲的陳男無特殊病史或不良嗜好，近半年出現頭痛、記憶力衰退等症狀，前往台南市麻豆新樓醫院就診，發現頭部右側有巨大腦瘤，經醫院團隊勸說後住院開刀，成功取出腫瘤，病理診斷為罕見的第4期神經膠肉瘤，術後同步接受電療、化療，病情穩定持續改善中。

麻豆新樓醫院表示，陳男因頭痛加劇、左側肢體出現無力症狀，因此前去急診，經電腦斷層發現頭部右側有巨大腦瘤，造成嚴重腦水腫與腦壓迫，但陳男害怕開刀，加上本身工作不穩定，擔憂無法負擔開刀費用及住院期間無人照護母親，堅持在治療緩解後隨即出院。

經過幾次反覆急診後，陳男病況已嚴重到口齒不清，甚至無法站立，最後在社工、醫療團隊勸說下才辦理住院。入院後陳男意識開始混亂，無法配合後續核磁共振檢查，院方擔心拖延造成嚴重後果，隔天即進行緊急開顱手術，成功取出腫瘤。

麻豆新樓神經外科主治醫師張昂傑表示，神經膠肉瘤為神經膠質瘤（Glioblastoma）的亞型，發生率雖較其他惡性腫瘤低，但復發率高，且有3成會轉移到遠處器官，存活率僅半年至1年，目前主要以外科手術全切除為主，並且需加上同步放射線和化學治療才能延長壽命，新興的免疫與基因治療針對腦惡性腫瘤可提供更好的療效。

病患術後接受藥物治療、傷口照護、復健與中醫針灸，手腳功能慢慢恢復，並已可以行走自理，出院後病情穩定持續改善中。社工也幫忙轉介至社會局，協助申請社會福利支援，減輕陳男負擔。

麻豆新樓表示，民眾若被診斷出有惡性腦瘤時，應該積極接受治療；若擔心經濟或家庭照護等問題，醫院都有社工或牧師等樂於提供協助。