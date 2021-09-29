電競比賽宣示反毒決心。(林雅惠攝)

全球電競產值破千億美元，電競已成為奧運與亞運運動項目，正修科大斥資2000萬元打造的頂級電競館通過專業場地認證，29日由校長龔瑞璋、教育部高雄市聯絡處督導戴一和神奕科技公司經理蔡銘展等人共同揭牌，正修並為同學爭取多家廠商與戰隊聯盟合作，電子競技火紅前景無可限量。

正修科大進化基地電競館今天舉行揭牌，宣布正修科大電競館通過專業場地認證，中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮肯定正修電競設備及人才培育符合認證標準，期勉學生持續努力，畢業無縫接軌電競產業。

龔瑞璋表示，反毒電競比賽非常有意義，因禁藥及毒品非常容易上癮，年輕人好奇心強，一不小心嘗試終身受害，預防宣導變得很重要，透過電競比賽正當休閒活動可遠離毒品的誘惑。

正修科大斥資2000萬引進最頂級電競設備的電競館，以標準的電競運動場域來設計，除有選手競技電競設備外，並設有200個觀眾座位區與主播台、導播室，透過專業導播設備立即以直播方式傳送到網路平台，電競館成立到現在舉辦過教育部反毒電競比賽等賽事，深獲好評。

專業電競場域認證標準最近才正式確立，正修科大將持續挹注人力與經費，逐步培育電競人才，讓台灣選手站上國際舞台。

正修科大電競科技管理系於今年8月成立，主要培養電競產業人才，為培養優秀人才，學校已成立電競館、主播館、VR體驗館、電競專業教室，未來因應電競比賽需求，成立國內首創的手遊館、實況主館並與華碩、曜越、淞鉞與亞碩等公司合作，電競場館一定是電競愛好者必來參觀的景點。

關於電競專業場地認證標準，由中華民國電子競技運動協會派遣專業人員，針對各認證場域進行場地硬體的檢核，檢測項目包括電腦硬體規格、場地大小、現場轉播設備、觀眾觀賽區域，以高規格要求各場域符合業界需求，除能成為專業電競比賽用場地，讓參與比賽選手有最佳的，更讓學生在學習過程能更貼近產業，達成學以致用的效果。