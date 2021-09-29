岸田文雄當選日本自民黨總裁後發表談話

日本新任自民黨總裁、準首相岸田文雄所屬派閥原本屬於黨內中間派，但他意識到日本民意，近期改變鴿派形象，高調展現抗中姿態。他甚至曾在選戰中表示，在包括台海議題上「堅決」反對中國大陸，預計他日後將延續菅義偉、前首相安倍等親美抗中路線。

日本自民黨總裁選舉今（29）日出爐，64歲的日本前外相岸田文雄贏得總裁選舉，10月4日將成為日本第100任首相。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）29日報導，岸田身為自民黨總裁，可望繼續菅義偉和前首相安倍的外交政策。其中包括強調美日聯盟，致力實現自由開放的印太政策，並鞏固美、日，印度和澳洲的「四方安全對話」（The Quad）合作，以發揮影響力，在亞洲對抗日益強大的中國。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）日本安全與外交政策專家霍農（Jeffrey Hornung）說，「從安全、從外交的觀點來看，我認為不會看到太多改變。」

他並指出，華府感興趣的，就是岸田執政後，要如何更直言不諱地挺台，還有他會不會設法改善和南韓的關係。

岸田文雄是自民黨內擁有46名議員的「宏池會」會長，宏池會由前首相池田勇人創立，在黨內屬於中間派。岸田過去被認為是鴿派，但認識到日本對中國大陸的看法，以及為了爭取黨內保守派支持，岸田文雄在本次選戰中一改鴿派形象，在國家安全與外交立場上轉趨鷹派，更強調抗中路線。

路透社報導，岸田文雄認為在與美國等其他志同道合的國家合作下，日本應該堅決起身反對包括中國大陸在內等日益強硬的威權政權。他本月表示：「為了守護自由、民主、法治、人權等普世價值，在面對向中國這樣的威權主義政權擴張時，我們必須堅定地說出必須說的話，同時和共享這些價值觀的國家合作。」

他在說明自己的外交及安全政策時，曾表示就台海穩定與香港人權等問題上，他誓言「堅決」起身對抗中國大陸。

有鑑於日本與中國大陸在東海島嶼主權問題上仍有分歧，岸田計畫提升日本海上保安廳的能力。

不過，基於日本經濟考量，他也曾表示，日本必須繼續「與中國對話」，因為中國大陸是日本最大的貿易夥伴國。

相對的，他也歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。