台中市梧棲區中正國小信義樓耐震力不足，市府籌編1億1377萬元拆除重建，且配合公幼倍增計畫，爭取中央前瞻基礎建設計畫經費6128萬元，加上市府籌編1533萬元，總投入7661萬元新建幼兒園舍。市長盧秀燕29日出席動土典禮表示，兩工程預計2024年完工，啟用後將讓師生有更好的教學環境。

台中梧棲中正國小今日舉行信義樓拆除重建暨幼兒園園舍新建工程動土典禮，盧秀燕、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、王立任、梧棲區長溫國宏、中正國小校長洪秀菊及在地里長等人均到場為工程祈福。

盧秀燕表示，中正國小建校迄今65年，校舍老舊，耐震能力不足，繼今年1月仁愛樓重建，今日信義樓也拆除重建，且配合公托公幼政策新建幼兒園舍，幼兒園班級數將由4班倍增至8班，其中1班為2歲專班，兩工程總計1億9038萬元，感謝在地民代支持新建校舍，解決危樓問題。

教育局長楊振昇表示，市府滿足全校師生和社區家長期望，重建校舍並新建幼兒園，打造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園，並為台中市提供優質公共化教保服務、減輕家長負擔。

楊振昇說明，信義樓校舍預計興建地上4層樓，共20間教室，總樓地板面積3871.4平方公尺；幼兒園舍則規劃地上2層樓，共11間室內活動室(含多功能教室等)，總樓地板面積2798.97平方公尺，期盼未來學校透過嶄新面貌持續為海線學子服務。

中正國小校長洪秀菊表示，中正國小現有國小部47班，幼兒園4班，學生1328人。感謝市府及地方民代支持與關心，讓信義樓能拆除重建，期許開工平安順利，相信嶄新校舍能提升當地教學品質。