當直播、網紅這些詞彙不斷出現在生活中，你是否曾經也想過拿起手機，把自己的才華勇敢秀給世界看？近年來，直播成為全民運動，造就許多直播巨頭，其中，17LIVE更是打造素人變網紅的重要推手。17LIVE成立6年，已脫離新創公司的青澀，躍身為成熟的國際企業。近期更啟動品牌重塑計畫，朝向多元內容的娛樂大平台邁進。

直播不只是一種展現才華的地方，更是生活型態的一種呈現。17LIVE集團全球CEO小野裕史表示，疫情之下，直播成為人與人交流的重要媒介，而每個人輕鬆用手機就能將生活的美好片刻分享出去，他相信，直播是相當具有前瞻性的產業，17LIVE也將強化用戶成為藝術家的能力，協助所有懷抱夢想的人站上事業舞台。

直播走向生活，數位社群實現「人人都可成名」的預言

知名普普藝術家安迪沃荷在還沒有網路的70年代時就曾預言：「在未來，人人都可成名15分鐘！」拜智慧型手機之賜，現在人人都有機會靠網路成名，2014年直播興起至今，更優化與打破了真實生活與網路的界線，內容不斷演變，從樂器表演、唱歌等類，逐漸演進成更有趣又貼近生活的內容，例如，跟朋友聊天、時事評論、做菜、或跟寵物玩耍的小片段，都可以成為直播內容。

「直播如同人生，沒有劇本、沒人知道下一秒會發生什麼事，正因如此，人生才這麼有趣！」小野裕史在日前17LIVE的品牌重塑記者會台上說的這一段話，正是近年直播興起成為社群新霸主的最佳解答。沒有腳本的生活串流影音幫助「我世代」發展，17LIVE 以最擅長的影音串流技術，大量處理即時影音訊息，同時提供豐富的曝光管道及開播指導，讓每個人都能在直播上提出自身觀點、展現專業發揮影響力，甚至透過與其他人的互動，打開眼界、跨出同溫層，累積自己的跨界社交圈。

當Youtuber、KOL網紅如雨後春筍冒出之際，LIVER（直播主）也成為疫情之下的新顯學，不一定要是帥哥或美女才能「吸粉」，任何人都能透過直播平台隨時分享生活片段。

簡單來說，直播就是生活的延伸，而正是這種未經剪輯、不加修飾又即時的「真實感」、直播者的「親切感」，大大滿足了疫情下人們的人際互動需求，更讓創造出直播平台與其他社群媒體的不同優勢。

全民直播時代來臨，各種主題都能直播。手作老師教17LIVER線上羊毛氈DIY。(圖/17LIVE提供)

17LIVE全新的紅白logo，也正在傳達同樣的理念。小野裕史說，數字1和7代表「在17LIVE，人們可以一起透過直播跨越七大洲，紀錄每個生活片段，共同珍藏稍縱即逝的時光。」而logo上的紅色，象徵「活力和樂趣」，更呈現直播時「ON AIR」的意象；白色則強調直播「無計劃、無腳本」的真實感。

全民直播時代來臨，電視和廣播孕育了豐富的流行文化，現在將由直播接棒，成為新時代帶動文化傳播重要平台。

明星、素人都在直播！AKB48也愛用！

17LIVE從小新創一路走到國際級企業，全球註冊用戶更超過5000萬人，不只素人愛用，許多大明星也是忠實用戶。日本人氣女團AKB48先前演唱會因疫情取消，後來就透過17LIVE合體直播開唱，開心與歌迷見面。

直播成為社群媒體新顯學，不只素人愛用，明星也愛用！(圖/17LIVE提供)

今年五月剛從AKB48畢業的峯岸南分享，自己的畢業演唱會就是透過17LIVE直播，她說，當天爸爸媽媽沒辦法來現場參與，「但透過直播，他們可以看到我的畢業演唱會，老家的親戚們也看得很開心」。另一位團員小栗有以則表示，儘管外婆住的地方離東京很遠，但是透過直播卻可以讓外婆零時差收看，她也期望未來透過直播，能讓全世界每個角落的人都能看到她的表演。

5月剛從AKB48畢業的峯岸南說，自己的畢業演唱會透過17LIVE直播，粉絲、親戚朋友都能零時差收看。(圖/17LIVE提供)

除了素人以外，17LIVE更積極打造一下位明日之星，將在10月中推出歌唱選拔賽，並力邀歌姬濱崎步合作，優勝者可獲濱崎步指導，讓自已的實力更上一層樓！

17LIVE將與歌姬濱崎步合作，為LIVER打造專業指導課程。(圖/17LIVE提供)

直播成為社群新霸主 想看什麼內容，自己作主！

想看什麼樣的內容由自己決定，已經成為新時代數位媒體的大趨勢，不管是生活的內容，還是專業的表演，17LIVE上都能找得到。例如，在專業內容方面，17LIVE聘請師資，從歌唱、發音、說話面向，為LIVER進行培訓，讓內容變得更豐富，打造與粉絲之間緊密連結的橋樑。

17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟則強調，直播成為生活的新型態，未來人們將不再需要透過複雜的剪輯與拍攝等作業，只要透過17LIVE的直播串流技術，一鍵即可輕鬆分享、紀錄生活，打破時間距離限制、與朋友即時交流，和全世界分享每個珍貴時刻。