新冠肺炎導致的缺工窘境仍在延燒，非法黑工問題也再浮上檯面，台北市議員戴錫欽踢爆，北市某大型公共工程1年內所派的80名派遣工，僅有2位是合法工人，去年更出現派遣黑工班數佔比達84％的狀況，他痛批市府罔顧工人權益。都發局對此允諾，未來將調整契約與加強工程管理，避免再有濫用黑工的情況。

戴錫欽指出，有民眾向他陳情，指北市廣慈公宅工程曾在7月5日爆出工安意外，該遣黑工因故墜樓後，其所屬的派遣公司不僅延遲通報，還說傷者不具投保紀錄，不算公司派遣工。身為要派者的營造商雖墊付醫療費用，事後卻向派遣公司和傷者家屬要錢，毫無負責之意。

戴錫欽質疑，市府在事發後不僅未深入追究營造業者與派遣公司的履約責任，還只輕罰18萬元就了事，未針對派遣工的資格合法性進行清查，近一步檢視該員的投保紀錄、職訓6小時紀錄及體檢表，「難道市長是要趕著明年廣慈公宅啟用的進度嗎？」

此外，戴也對北市興建中的7大工程派工資料進行抽查，發現去年8月至今年8月，某個工程共派出80名派遣工，裡頭僅有2位合法工人，且這段期間的派遣工班總數，竟有41％是「派遣黑工班樹」，離譜的是，去年8月至9月，派遣黑工班數更占總班數達84％，市府卻渾然不知。

戴錫欽表示，目前市府各機關的工程契約，僅規定工程技術及物料提供的「轉分包案」契約需提報，但對人力轉包契約並無規範，只要求廠商負責，他呼籲市府在簽訂契約時，應要求得標業者將人力派遣的轉分包契送市府備查，並訂定稽查機制，避免血汗黑工頻傳。

對此，都發局住宅工程科正工程司何家偉指出，未來將進行跨局處討論，針對已在施工的工程，將加強工程管理、勞檢稽查，包括要求承包商落實職安訓練、勞安教育等，至於尚未開工的新案，則會朝調整契約的方式進行，事前規定得標業者應聘雇合法勞工且落實責任保險。

法務局補充表示，若要保障勞工權益，可在事前訂定招標文件時，針對勞工來源要求認證，去檢核是否合法，也可要求得標業者在投保工程相關的責任保險時，將應保人員納入派遣公司員工，若工人不慎發生意外，也能被納入保障範圍。