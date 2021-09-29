根據9月份最新的全球「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilience Ranking），台灣從8月份的41名，又下跌1名至42名，甚至落後於南非、祕魯、墨西哥等國家。對此，藥師林士峰痛批，台灣的疫苗施打類別與順序比全世界任何一國都複雜，害他們這些前線的醫藥人員，必須時時向客人說明疫苗掛號狀況，搞得他們就像「1922接線生」一樣。

外媒最新公布的「防疫韌性排行榜」，是採用疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等4個指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。9月排行榜結果，全球前5名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭、丹麥，台灣則仍處於後段班。

對此，林士峰今日 （29）在臉書發文表示，行政院院長蘇貞昌日前在施政報告中稱，台灣的防疫成果堪稱「舉世滔滔中的幸福之地」，這句話讓他想起中年人「話當年」的心態，但世界不斷在變，如今後疫情時代，「如何與疾病共存」是全世界人類思考的方向，反觀台灣則停滯不前。

林士峰指出，台灣疫情雖趨緩，但疫苗接種率遲遲無法上拉，邊境持續嚴格封鎖，對於完整接種過疫苗的旅客仍有很大的隔離限制，所以排名從上個月的41名下修至42名，輸給南韓的26名、日本的29名。

不僅如此，林士峰更質疑：「全世界有哪個國家打疫苗的類別跟順序，在設計上比我國複雜？」林強調，像他們前線藥局人員，常常在跟客人說明疫苗掛號狀況，搞得他們就像1922的接線生一樣。