北回化學股分有限公司董事長陳芳斌，因有感警方執行交通勤務十分辛勞，特別捐贈兩輛共逾百萬元的警用大型重機給嘉義縣警察局交通隊，由局長廖訓誠代表受贈。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北回化學股分有限公司董事長陳芳斌，因有感警方執行交通勤務十分辛勞，特別捐贈兩輛共逾百萬元的警用大型重機給嘉義縣警察局，由局長廖訓誠代表受贈。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北回化學股分有限公司董事長陳芳斌，因有感警方執行交通勤務十分辛勞，特別捐贈兩輛共逾百萬元的警用大型重機給嘉義縣警察局。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

長期投身社會公益的北回化學股分有限公司董事長陳芳斌，因有感警方執行交通勤務十分辛勞，特別捐贈兩輛共逾百萬元的警用大型重機給嘉義縣警察局交通隊，今捐贈儀式上，縣政顧問黃尚文加碼捐贈20萬元快篩劑經費，與陳芳斌一起當公部門強而有力的後盾。

嘉義縣警察局交通隊目前大型警用機車只有2輛，已使用6年左右，當時由中央配發，按交通隊人力配置，至少應有6輛大型警用機車，考量一輛警用大型重機預算50多萬元，礙於經費有限，且以一般警用機車為優先採購前提下，縣警局遲未購入大型警用機車。

陳芳斌因擔任縣警局交通義勇警察大隊大隊長，認為有必要提升執勤機動力，慨捐兩輛日本原裝進口的山葉YAMAHA TRACER 900 GT警用大型重機，供交通隊編派勤務使用，今捐贈儀式上，警察局長廖訓誠回贈同廠牌警用大型重機1：12仿真模型，以表感謝。

陳芳斌說，自己是嘉義子弟，「心一直在嘉義」，回到家鄉設廠以來，基於「取之於社會，用之於社會」企業良心與責任，現能協助地方治安、交通維護工作，是一件極其榮幸與欣慰的一件事，除了這次捐警用大型重機，未來亦將持續協助警局相關應勤裝備上需求，讓在地資源成為公部門強而有力的後盾。

廖訓誠說，北回化學公司深耕嘉義25年，主要生產瞬間接著劑、醫療用膠水等產品，並與各大知名品牌合作，積極研發相關產品，目前全球市占率達30％，而熱心公益的陳董事長回饋鄉里不遺餘力，自2011年每年義助縣警局舉辦義交組訓，捐助警局「愛心急難救助會」，更早在2018年就捐贈巡邏車1輛給民雄分局，今再捐性能優異的警用大型重機，讓警方維護交通安全工作更添利器。