新北市Delta社區感染監測在29日結束，新北市長侯友宜表示，新北市目前疫情相對穩定，10月1日起除長照醫療機構探視放寬，熊猴森樂園與公園遊戲場所也將同步開放，會依照面積做好人流管制與實聯制，每日兩次清消。

侯友宜說，新北今新增1例確診個案，是印尼籍看護，因轉換雇主，9月28日至醫院採檢，採檢PCR陽性，CT值33.9，應該是舊案，共計匡列6人，持續疫調中。

侯友宜說，幼兒園群聚板橋B棟社區健康監測29日最後一天，社區監測告一段落，案子已經結束，會儘速安排施打預防性疫苗。

侯友宜說，疫情相對穩定，中央地方往開放方向走，10月1日新北市醫療、長照機構放寬，特殊病床開放固定時段，長照機構有條件開放探視。

侯友宜說，配合開放政策，新北兒童遊戲場經評估，疫情相對穩定，小朋友最喜歡的熊猴森樂園10月1日開放，每天上午8時30分到晚間8時，將做好人流管制，1000人以內，每日消毒兩次，全程戴口罩，並採取實聯制，這次開放碰上星期六，歡迎小朋友來，並把防疫做到位。

侯友宜，另外兒童遊戲場包括公園內兒童遊戲場遊具開放，全持戴口罩，讓孩子開心來，防疫安全底下快樂遊戲。