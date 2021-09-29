三重區公所特於今(29)日下午14時舉行捐贈儀式，由陳奇正區長代表受贈並致贈感謝狀，感謝各單位之善行（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

國內疫情趨緩，各縣市微解封，三重區永盛里為提供里內長者適合活動的地點，在疫情降為二級警戒後，成為三重區第一個在市民活動中心恢復執行關懷據點的里。

鑑於防疫工作不得鬆懈，仍須採取高標準之防疫措施，近期媒合永悅公益發展協會、欣達冷凍食品、品宏科技有限公司、紫玄宮、三和國中家長會會長王胤安、洪義雄等聯合企業，發揮愛心、貢獻社會，捐贈「智慧防疫門」1座設置於永盛市民活動中心；

三重區公所特於今(29)日下午14時舉行捐贈儀式，由陳奇正區長代表受贈並致贈感謝狀，感謝各單位之善行，嘉惠並提升參與關懷據點活動之長者與工作人員之防疫力！

永盛里長侯錦足表示，隨著疫情趨緩，為了能讓長者的生活節奏恢復像疫情之前一樣，能夠到家裡附近的場館與街訪鄰居交流、參與活動、活動筋骨，因此積極準備防疫資料，向新北市社會局申請恢復關懷據點，也很高興能成為三重區第一個恢復關懷據點服務的里。

三重區公所陳奇正區長表示，雖然目前疫情趨緩但仍處二級警戒，相關防疫措施仍不能鬆懈。使用永盛市民活動中心的民眾都可享受智慧防疫門所帶來的便利，不僅能節省現場量測體溫及消毒人力，也能避免人與人的接觸，以降低感染風險，對於防疫工作有莫大的幫助；也為了讓里內的長者有可以活動的空間，陳區長特別感謝永盛里侯錦足里長付出相當多的時間與努力，積極向新北市政府爭取恢復辦理關懷據點服務。