戴愛玲為全新單曲〈燒〉MV挑戰空中瑜伽。（華納音樂提供）

戴愛玲和熊仔合作新歌〈燒〉。（華納音樂提供）

戴愛玲新歌〈燒〉今首播。（華納音樂提供）

戴愛玲新歌〈燒〉今首播。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲2021年加盟華納音樂首波全新單曲〈燒〉MV今天首播。新歌與熊仔合作，歌曲中熊仔強勢帥氣的饒舌，完美襯托了戴愛玲無懈可擊的天后風範。值得一提的是，戴愛玲為了MV挑戰空中瑜伽，她苦練兩個月練到手受傷，更克服內心恐懼，懸空吊在片場距離地面近3層樓高的天花板，直呼：「要掉下來了！」

戴愛玲和熊仔雖彼此關注對方作品，卻一直從未正式合作。熊仔以饒舌唱著充滿力量的歌詞，將〈燒〉的情緒層層堆疊，一字一句的反覆重擊，帶給聽者全新且強烈的感官體驗。戴愛玲開心的表示：「想挑戰重節奏快歌很久了，如今有種完成夢想的感覺。這次能和熊仔合作也很開心。」

為了MV，戴愛玲首次突破尺挑戰空中瑜伽，然而第一堂課就嚇得她差點打退堂鼓，她表示：「我平時健身硬舉65公斤都拿得動，沒想到才剛吊上去不到幾分鐘，我手已經開始在抖了！」直呼一切沒有她想得簡單。她整整苦練了兩個月，儘管一度練到手扭傷，不過她卻練出了興趣，即使不是為了工作，她也決定要持續練習下去。

拍攝當天，戴愛玲挑戰懸掛在有3層樓高的片場，甚至呈現倒立姿勢，令人看了捏把冷汗。她更笑說：「雖然我沒有懼高症，但我真的很怕我手突然沒力鬆開。」而戴愛玲的努力最終沒有白費，MV中她優美的身影，也讓這首歌的「感官體驗」愈加完整。

不僅如此，戴愛玲也首度挑戰完整唱跳，她過去唱的大多是情歌，這次跟著舞蹈老師學習跳舞，更搭配16名舞者，打造天后降臨的氣勢。由於5月時遇到疫情緊繃，所以她自己在家練舞及走位，讓她覺得是莫大的挑戰，「最難的是老師要我閉著眼睛去感受的身體的動作。」笑說沒有看著鏡子練習很沒安全感，而隨著一次次的練習，最後她在MV中的舞蹈表現也讓人驚艷不已。

此外，這次MV邀來新生代演員吳子霏詮釋活在束縛中的狀態，她身穿一席「束縛衣」，被捆綁在病床上手腳動彈不得，令人印象深刻的演技讓戴愛玲觀看時直讚：「不虧是演員，我光看就全身起雞皮疙瘩！」戴愛玲也親自包紅包給吳子霏。