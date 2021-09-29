為落實「開放政府，全民參與」的政治理念，民眾黨政策智庫推出「眾智成城」碩博士生論文研究獎助金計畫，對象為2022年7月31日前通過論文口試的台灣大專院校碩博士生，申請者不限國籍，論文主題以國家安全、人民幸福、經濟繁榮3大面向為研究議題，每名最終錄取者獎助金為新台幣5萬元，總獎金達100萬元。

民眾黨今天公布「眾智成城2021台灣民眾黨碩博士論文研究百萬獎助計畫」，柯文哲以民眾黨主席身分偕政策智庫召集人張其祿、祕書長謝立功及公關長吳怡萱在中央黨部舉行記者會。

柯文哲指出，台灣面臨新的考驗，政府財政紀律崩壞，居住與世代分配不正義，勞保年金即將破產，後疫情時代的產業轉型準備不周，然而這些議題因藍綠忙於惡鬥而沒有論述空間，「政媒合一」的新威權體制中，只要有人提出不同意見，立刻打成中共同路人，讓台灣的民主體制出現新的危機。因此，是時候啟動「新文化運動2.0」，讓政治回歸專業、回歸科學治理，用知識提升施政及問政品質，真正落實「國家治理」的理念。

柯文哲說，民眾黨啟動「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，先提出台灣目前面對的重要問題，徵求碩博士生針對這些問題撰寫研究論文，共同為台灣面對的問題尋求解決方案。民眾黨希望透過自身的力量，讓台灣的政治可以回歸理性、務實、科學，而非每天噴口水、比賽誰比較愛台灣。相信「眾人的智慧大於個人的智慧」，希望每一位碩博士生透過這個平台，都能有機會為國家未來的發展盡一份心力。

民眾黨論文獎助試用計畫對象為2022年7月31日前通過論文口試的台灣大專院校碩博士生，申請者不限國籍，論文主題以國家安全、人民幸福、經濟繁榮3大面向為研究議題，每名最終錄取者獎助金為新台幣5萬元，總獎金達100萬元。

徵稿期間自2021年9月28日至11月22日止共計8週，第一階段入選名單訂於2022年1月1日公告，入選者可請領「入選獎助金」新台幣五千元，且須於2022年7月31日前通過碩博士論文口試，於第二階段獲評為優質論文者將授予「優等獎助金」新台幣一萬元，其中有具體可行方案，可為政府決策參考者，將再獲得最終「錄取獎助金」新台幣三萬五千元。本計畫正式錄取名單將於2022年8月6日公布，總獎金額度達新台幣100萬元。