公債殖利率遽升衝擊科技類股，隔夜美國四大指數集體跳水，道指重挫569點、標普500及那指齊跌逾2%、費半更是狂殺3.8%。亞股今日昏天暗地，台股如坐針氈，在權王台積電(2330)開低580元跌落半年線後，聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)等電子權值股殺聲隆隆，拖累盤中指數指重挫370點，一舉摜破萬七關卡、五日線及半年線，低探16801.78點，電子、金融股災情慘重，塑化股打上半場好球虎頭蛇尾，終場加權指數下跌325.98點，收在本月新低16855.46點，成交值放大至3234.21億元。今日外資(不含外資自營商)賣超354.5645億元，投信買超25.5072億元，自營商賣超106.9208億元，三大法人賣超435.97億元。

美國10年期公債殖利率攀高至1.53%創3個月高，引發科技股賣壓出籠，晶圓雙雄受累ADR隔夜重挫逾3%，台積電(2330)大跌14元收在580元失守半年線，聯電(2303)跟進重摔3.5%，電子股一片漆黑，聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)等賣壓沉重殺聲隆隆，千金股亦成空頭箭靶，矽力-KY(6415)、大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)等血流成河，僅信驊(5274)萬綠叢中一點紅。大陸能耗雙控風暴罩頂，台商10月恢復正常供電不易，PCB族群南電(8046)、華通(2313)、景碩(3189)、欣興(3037) 、台光電(2383)、金像電(2368)無力回天；被動元件股國巨(2327)、凱美(2375)、信昌電(6173)、奇力新(2456)等賣壓不輕。

金融股難逃頹勢，國泰金(2882)、富邦金(2881)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、新光金(2888)等齊跌1%。盤面上由傳產股苦撐，塑化股受惠國際油價飆高至80美元，加以受惠大陸限電政策，台塑化(6505)、華夏(1305)逆勢走揚，台塑(1301)、亞聚(1308)相對抗跌，其餘包括中碳(1723)、南紡(1440)、力麗(1444)、台肥(1722)等逆勢勁揚，成盤面少數強勢股。散裝航運與貨櫃航運分道揚鑣，散裝航運族群受惠BDI指數漲逾5%激勵，包括裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)等乘風破浪逆勢上攻，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤下游走。生醫股各擁題材零星點火，杏國(4192)挾胰臟癌新藥Q4即將解盲強鎖漲停，帶動母公司杏輝(1734)跟漲7%；龍燈-KY(4141)Q4營運拚今年最高峰，連拉3根漲停慶賀。

美股重挫，亞股同災，台股今在權王台積電(2330)踉蹌跌跤下，電子、金融、傳產倒一片，連續失守萬七、五日線、半年線及16900點。近期市場訊息紛雜，中國大陸限電政策、美公債殖利率飆升，短期恐不利台股多方攻勢，外資扯後腿趁機提款台股，連兩日賣超494.12億元。分析師表示，在貨幣政策醞釀微解封之際，遇上美國財政預算僵局，而國際油價與天然氣價格走揚、中國限電措施等，則加深市場對供應鏈瓶頸的擔憂，短線訊息紊亂，加上美債殖利率走揚，預期短線波段仍偏大，觀察台股短撐16,800點是否跌破，後續繼續關注Fed動態，第四季應留意市場波動度增加風險，短線操作建議聚焦季底作帳股、中國大陸限電受惠股。

全球股市黑漆漆，台股短線衝擊難免，惟美債殖利率上升議題，年初即反映過，也是景氣復甦的必然過程，債務上限危機也不時上演，配合技術面觀察，台股遇到月、季線壓力拉回整理，順勢洗清融資浮額，短空長多後市免驚。第四季無論題材面或基本面均相對正面，更是電子業拉貨以及新品題材發表的旺季，傳產股方面則集中在汽車零組件族群。大陸十一傳統消費旺季，台股受惠股大致可從消費性電子、食品民生中概通路、航空觀光三大類觀察，這些投資題材均可多加留意。選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好。