34歲女星劉亦菲氣質脫俗、臉蛋甜美，有「神仙姐姐」封號，過去她拍大陸戲劇走紅，2017年被迪士尼選中成為真人版《花木蘭》電影女主角，去年上映時卻因港警爭議，引來正反兩極評論。近日，網友挖出劉亦菲早年受訪承認片酬不高的傳言，她苦笑回：「那就（自己）不值錢，那怎麼辦？」可見她私下豁達親切性格。

劉亦菲2002年客串《金粉世家》出道，之後以張紀中版《天龍八部》中「神仙姐姐」王語嫣一角走紅，她出道多年，唯一認戀的對象是「韓國歐巴」宋承憲，但2018年就宣布分手。過去劉亦菲曾被亂傳對鋼琴家郎朗示好，卻被對方父親反對，當時劉亦菲直接否認有此事，表示私下不認識郎朗，又說所謂的理想男友，「彈鋼琴和彈棉花的，對我都沒有太大影響」，澄清從未對郎朗有意思。

去年上映劉亦菲演出的《花木蘭》評價兩極。（圖／達志影像）

劉亦菲的真性情過去在受訪時或他人描述中可知一二，今年3月她承認有件羽絨衣穿了10年捨不得丟，更自曝有張坐了18年的老椅子也捨不得換，認為與物品適不適合自己有關，她因長期拍古裝戲造型需要，導致頸椎不好，該張舊椅子正好能讓脖子靠著紓壓，加上方便收納，讓劉亦菲多年來拍戲都會帶著它。

劉亦菲早年默認認片酬不高。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，劉亦菲早年被問到為何薪水不在女演員片酬排行榜前20名內，她沒有裝作沒聽到，先是回沒有看到這訊息，媒體進一步問：「那為什麼沒有妳？」她笑說：「那就（自己）不值錢，那怎麼辦？」而大陸媒體先前爆出劉亦菲早年酬勞跟現在差距非常大，拍一部戲僅有30萬人民幣（約128萬新台幣），據知當年《神鵰俠侶》原本計畫找林依晨拍，但對方當時行程太忙，加上片酬開價不高就沒接，意外讓參與演出的劉亦菲創造出經典角色走紅。