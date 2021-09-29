壽天宮位在花蓮鳳林市區，日治時期即是當地信仰中心，台灣光復後重建，鎮民時常會在宮廟前舉辦活動，彼此交流情感，甚至每年重要節慶時，也會在此舉辦傳統客家祭祀儀式。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府客家事務處整修鳳林2處信仰中心，同時串連當地植物染等客家元素文創產業，盼形塑獨特客庄意象，讓鳳林文化資源更豐沛。（羅亦晽攝）

花蓮縣鳳林鎮客家人口佔全鎮人口數65％，是縣內主要的客家聚落，亦目前最具客家生活聚落風貌的旗艦城鎮，由於當地信仰中心義民亭及壽天宮，年久失修，縣府客家事務處擬定計畫，翻修改善2大公廟，同時串連一旁的植物染等客家元素文創產業，形塑獨特客庄意象，讓鳳林文化資源更豐沛。

據了解，鳳林義民亭在民國初年，由地方耆老赴新竹新埔「褒忠義民爺」分香至鳳林，2003年動土改建落成，是鳳林南區信仰重鎮，迄今每逢7月義民節，鎮民仍會依循古禮，以扁擔挑飯菜繞街遊行。

壽天宮則位在鳳林市區，日治時期即是當地信仰中心，並在台灣光復後重建，鳳林鎮民時常會在宮廟前舉辦活動，彼此交流情感，甚至每年重要節慶時，也會在此以全程客語方式，舉辦傳統客家祭祀儀式。

不過，2處信仰中心的廣場地板年久失修，且廁所設計不敷使用，客家事務處為使鳳林鎮民未來慶典祭祀或日常交流時，能在安全環境下進行，因此擬定計畫翻修改善，日前甫開工，預計明年農曆年前完工。

特別的是，壽天宮旁的花手巾植物染工坊發展植物染有成，利用當地植物如福木、月桃、榕樹等，製作出多樣的顏色染料，跳脫傳統藍染侷限，引領客家染布新潮流，因此，客家事務處在整修信仰中心過程中，亦會強化植物染工坊的客家元素，並串連鳳林信仰中心，替地方文化景觀添新頁。

客家事務處處長彭偉族表示，鳳林鎮內的建築，保留日式建築群與菸樓群等歷史文化記憶，傳統林業菸業沒落後，近年也發展出植物染、竹炭等生態文創產業，讓鳳林整體客家文化資源更豐沛，此次工程盼結合廟宇地景與文創產業，藉以活化當地歷史建築，讓傳統客庄重鎮增添韻味與新意。