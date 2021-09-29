新北市長朱立倫上週剛當選國民黨主席，據轉述，民進黨今中常會中，身兼黨主席蔡英文總統表示，國民黨主席在上週六改選，民進黨當天有發賀函，期待兩黨未來繼續合作。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀黨務報告時分析，朱立倫色彩比較中道，朱立倫得票率並沒有那麼高，反而這次深藍色彩候選人得票率蠻高的，「國民黨深藍當道」，未來可能會為了鞏固團結，而往深藍靠攏。