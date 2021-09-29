朱立倫當選國民黨主席 蔡英文發賀函：期待兩黨未來繼續合作 15:362021/09/29 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長朱立倫上週剛當選國民黨主席，據轉述，民進黨今中常會中，身兼黨主席蔡英文總統表示，國民黨主席在上週六改選，民進黨當天有發賀函，期待兩黨未來繼續合作。 據轉述，民進黨祕書長林錫耀黨務報告時分析，朱立倫色彩比較中道，朱立倫得票率並沒有那麼高，反而這次深藍色彩候選人得票率蠻高的，「國民黨深藍當道」，未來可能會為了鞏固團結，而往深藍靠攏。 游錫堃：不敢寄望永遠執政 權力絕對腐化 遭徐世榮指控公然在總統府說謊 花敬群：證據會說話 #未來 #繼續 #深藍 #國民黨 #兩黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完最新兩岸民調 張亞中直言：戰爭可能性逐漸升高 12:412021/09/29 政治 美商務部長：陸阻撓國內航空採購波音飛機 11:452021/09/29 國際 美駁斥換囚論 堅稱司法獨立 04:102021/09/29 產業財經 張顯耀籲陸委會不該違背「行政中立」 兩岸問題無法迴避「一中」 10:062021/09/29 兩岸 堅決對陸強硬 日準首相岸田文雄延續親美挺台 15:142021/09/29 國際 陳時中金句連發媒體人驚呼「不演了」 網酸：換國民黨早被轟下台 10:262021/09/29 政治 高市議會藍綠聚焦台積電案 陳其邁鬆口了 12:102021/09/29 政治 《通信網路》回應工會抗爭 中華電：加薪是共同期待 09:112021/09/29 財經 海納百川》陸委會平添兩岸敵意（徐思文） 15:012021/09/29 海納百川 藍批蔡濫用特別預算 規避公債法限制 04:102021/09/29 焦點要聞 國會兩黨嚴重分歧 美面臨史上首度債務違約 11:472021/09/29 國際 政治熱門新聞 兩岸若開戰 台北市民會怎麼做？最新民調結果出乎意料 - 政治 事情鬧大罷免加溫！陳柏惟急電邱國正內容曝光 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 事故頻傳 首位F-16V戰機作戰隊長遭拔官 空軍證實了 - 政治 邱國正為什麼找他將當台語傳譯？ 國防部常次李宗孝背景曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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