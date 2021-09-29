南韓29歲知名女網紅洪瑛琦（홍영기），過去曾是節目《臉讚時代》的固定班底，因甜美外表與凹凸有致的火辣身材而受到網友的喜愛，即使現在已是兩個孩子的媽，人氣依然很旺，但近日她除了在個人IG上曬出私下火辣穿搭外，也受邀登上綜藝節目暢談婚姻，只是當她一出現，臉上竟貼滿貼布讓現場所有人看傻了眼。

隨著天氣漸漸轉涼，洪瑛琦日前趁著好天氣帶著家人外出度假抓住夏天的尾巴，在她分享飯店的貼文中，不忘曬出自己與兒子照片。只見她穿著一件米色的蓬袖上衣，領口超深U的性感剪裁，使她一彎腰飽滿的雙峰曲線立刻乍現，加上她甜美的笑容，立即吸引超過萬人點讚，紛紛留言「身材太好了」、「性感辣媽」、「不知道的還以為是姊姊」、「好辣的上衣」成功引發話題。

不過，洪瑛琦近日受邀出演綜藝節目《Video Star》時，卻讓大家嚇了一跳。錄影時的她疑似才剛做完醫美療程，因此臉上貼滿了人工貼布，嚇壞不少網友，甚至還有人誤以為她遭到家暴；另外，在節目中洪瑛琦也公開了當年與小3歲老公相戀時的情況，坦承當年是自己倒追老公，先向對方告白，讓主持人相當驚訝，如今他們已陸續生下2名兒子，感情依舊幸福甜蜜羨煞旁人。

洪瑛琦過去在節目中，以甜美的外表與不做作的主持風格深受觀眾喜愛，但她卻在20歲時懷上孩子，孩子的爸爸李世勇（이세용）當時還只是個17歲高中生，兩人的戀情因此受到抨擊，也得不到雙方家長的支持，但堅強的洪瑛琦靠著經營網拍及拍攝YOUTUBE影片持續在網路上發光發熱，證明自己有能力養活小孩，後來也得到雙方父母的諒解。

洪瑛琦（홍영기）上節目時疑似剛做完醫美療程，臉上佈滿貼布。（圖／YOUTUBE）