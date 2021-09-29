TVBS新聞台去年3月間播送「新店隨機殺人案」相關報導，因不斷重複嫌犯持刀刺向被害者的畫面，遭國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反新聞普遍級規定，挨罰20萬元。TVBS提行政訴訟求濟，台北高等行政法院調查發現，NCC針對該案僅遴選14名諮詢委員開會，不符19人規定，原處分顯有瑕疵，判撤銷原處分，可上訴。

TVBS新聞台去年3月15日10時許播出「直播主刺死無辜騎士恐逃亡遭法院羈押」新聞，NCC認為該新聞不斷重複播放嫌犯持刀作勢刺向被害者畫面，雖然畫面有作局部處理，但配上記者口述及文字說明後，觀眾仍能辨識行兇過程，已逾越新聞報導畫面應符合普遍級的規定，遂依衛廣法裁罰20萬元。

TVBS提告請求撤罰，北高行指出，NCC訂有「廣播電視節目廣告諮詢會議處理建議作業原則」，依該規定，處理涉及違反兒童及少年保護、公序良俗、內容分級等節目或廣告內容時，應從諮委名單中遴選19人組成諮詢會議，19人中至少要一半出席開會，就案件違法事實與法律構成要件分析、討論後，作成應予核處。

北高行調查發現，NCC於去年5月14日召開諮詢會議時，僅遴選出14名諮委，13人出席，不符應遴選19人的規定。NCC雖抗辯，19名諮委只要有半數即10人出席即可開會，該次會議共有13人出席，已符合出席人數規定，但北高行認為，相關規定並無授權NCC自行裁量委員人數，NCC應自我拘束，尊照辦理，必須遴選出19名諮委才行。

北高行並指，出席該次會議的13名諮委，有8人認為TVBS的新聞違法，5人認為未涉違法，差距只有3票，如果加上NCC漏未遴選的5名諮委，表決結果可能完全不同，因此該次諮詢會議作成的處理建議不具參考價值，原處分有判斷上的遺漏，應予撤銷。