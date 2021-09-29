受美股重挫影響，台股今(29日)收盤狂殺325.98點，收在16855.46點，失守半年線，三大法人賣超435.98億元，財政部長蘇建榮表示，身為國安基金幕僚單位會密切關注，網友紛紛在PTT股板留言表示只是口水護盤，「這句有講等於沒講」，還有老手指出，印象中國安基金要到10年線才會進場護盤，「關注只是在穩定軍心喊喊話啦」。

美國10年期公債殖利率升至近3個月新高，加以美國國會對提高債務上限協商陷入僵局，恐使政府停擺的疑慮升高，而聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，通膨飆升持續的時間比預期還要久，使美股4大指數全數重挫，道瓊工業指數大跌569.38點，台股開低走低，摜破萬七，大跌325點，三大法人合計賣超435.98億元，外資連2賣，今再砍354.56億元，自營商賣超106.92億元，僅投信買超25.5億元，護盤意味濃厚。

對於台股暴跌逾300點，財政部長蘇建榮表示，美股大跌有很多因素，包含中國大陸因素、美債殖利率彈升因素等，身為國安基金幕僚單位，會密切關注。對於財長的說法，網友紛紛留言表示，「萬七護盤 讚」、「這句有講等於沒講」、「關注但不介入」、「又是出嘴巴護盤 然後還是一堆人信」、「那就是沒戲，繼續跌」。

也有網友說，「應該會小買航運跟金像電給散戶信心」、「國慶日，大家懂的」；另外，也有老手留言表示，「十年線再說」、「就嘴巴講講 國安進場是10年線」、「 年線都沒破 關注什麼」、「10年線到了嗎？」、「沒到十年線，國安基金根本不動」。