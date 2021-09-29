遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》即將於10月1日開跑【半週年慶紀念活動】，為感謝繁中版玩家的熱情支持，官方將推出連續21日【登入活動】每天領50個星導石、連續17日【每日1次十連抽轉蛋】等豐富活動，總共可獲得1050個星導石及17次十連抽！同步釋出【多人協力BOSS PICK UP】、【每日BOSS戰消耗體力1/2】、【新角色精選轉蛋】等豐富活動，敬請期待！

《彈射世界》10月1日開跑半週年慶紀念活動、1050個星導石＆17次十連抽轉蛋大放送！

《彈射世界》祭出豐富活動感謝繁中版玩家：

※登入活動

10月1日上午05:00至10月22日上午04:59，每天登入可獲得50個星導石。

※每日1次十連抽轉蛋

10月1日中午12:00至10月18日上午04:59，每天可免費進行一次十連抽轉蛋。

※多人協力BOSS PICK UP

10月1日中午12:00至10月17日中午11:59，活動期間每天PICK UP特定BOSS讓玩家挑戰。以協力戰鬥挑戰可獲得BOSS幣、經驗值、瑪納增加1.5倍。

※每日BOSS戰消耗體力1/2

10月1日中午12:00至10月17日中午11:59，活動期間任務消耗體力減半。

《彈射世界》日版半週年慶紀念活動

官方搶先預告，將於10月5日中午12:00至10月22日中午11:59舉辦【虛假的人偶公主】，完成活動劇情可挑戰限定戰鬥任務，有機會取得限定★4「普莉卡」

※★4創造的人偶公主「普莉卡」

能夠使用創造魔法並操控人偶的活潑公主。CV：小清水亜美。

《彈射世界》角色－普莉卡

「新角色精選轉蛋」新角色同步登場！搭配半週年活動讓玩家與心儀角色成為夥伴！

為迎接半週年豐富好康活動，讓玩家抽好抽滿，官方於10月1日中午12:00至10月7日中午11:59同步更新【新角色精選轉蛋】，其中，★5「尼芙緹姆」、★5「奧莉薇」、★5「牡丹」、★4「露娜」｢海茲」、★3「薩瑪莎」機率上升中！

※★5慶典的美少女兵器「尼芙緹姆」

以神秘的褐色美女街頭藝人身分，受邀參加動盪的迷宮誕生五十週年慶的典禮。CV：茅野愛衣

《彈射世界》角色－尼芙緹姆

※★5墮天使「奧莉薇」

是被災女之魔櫃所選上的人。CV：坂本真綾

《彈射世界》角色－奧莉薇

※★5血統純正的煙火師「牡丹」

在東國的深山中打造了工坊的煙火師。CV：竹達彩奈

《彈射世界》角色－牡丹

※★4年幼的死靈法師「露娜」

來自遙遠的世界，能驅使死者的死靈法師少女。CV：小倉唯

《彈射世界》角色－露娜

※★4暴衝的子彈「海茲」

「朱紅之刃」海盜團的一員。CV：八代拓

《彈射世界》角色－海茲

※★3追求流行者★薩滿「薩瑪莎」

因嚮往帕爾佩布拉這座都市而離開家鄉的薩滿少女。CV：峯田茉優