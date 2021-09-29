基隆市政府今天舉行記者會，市長林右昌表示，台灣疫情趨緩，將依中央流行疫情指揮中心評估，實施鬆綁措施，10月1日起，大武崙沙灘取消出入口封閉管制，基隆嶼也恢復正常登島人數及載客運能。

林右昌指出，現在防疫雖然仍在二級警戒狀態，不過台灣的疫情已逐漸趨緩，全國各縣市基本上沒有確診案例，基隆也連續40多天零確診，他認為，最關鍵的還是雙北疫情，只要持續穩定，相信可以逐步朝降一級方向思考，並強調，防疫是全國一體，尊重中央流行疫情指揮中心的防疫評估，未來會陸續鬆綁管制，但防疫工作還是不能放鬆。

基隆市長林右昌表示，台灣疫情趨緩，將依中央流行疫情指揮中心評估，實施鬆綁措施。（陳彩玲攝）

林右昌接著宣布，10月1日起多項鬆綁措施，包括基隆嶼恢復正常登島人數及載客運能；大武崙沙灘取消出入口封閉管制及人流控管，但民眾仍須配合防疫指引，會有人員不定時到場巡檢；市場、夜市攤商則不再強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃；至於流動攤販夜市也開放申請，但必須依規定提出防疫策計畫，並符合相關防疫措施。

關懷據點除肢體接觸活動外其餘恢復正常；娛樂漁船恢復正常運能；圖書館正常開放但要全程佩戴口罩；文資點恢復團體預約參觀；里民活動中心提供民眾預約，室內人數原則以80人為上限，若空間夠大，以每人2.25公尺計算容留數，可進行無肢體接觸課程，但禁止飲食及卡拉OK；外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放；開放街頭藝人展演。

此外，林右昌提及，完成疫苗施打14天國高中可舉辦校外教學；學校體育教學部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要跨縣市競賽；校園場地依校園開放時間開放戶外空間。