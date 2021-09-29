三義木雕藝術節將有許多青創木工藝術家作品展售。（謝明俊攝）

手作木鋼筆青創工藝家童正一和他的木鋼筆作品。（謝明俊攝）

苗栗縣三義木雕藝術節將在雙十連假登場，將展出許多優美的木雕作品。（謝明俊攝）

薪傳成就獎木雕大師賴永發現場展示創作。（謝明俊攝）

薪傳成就獎木雕大師賴永發兒子賴俊暐傳承父親木雕手藝。（謝明俊攝）

2021三義木雕藝術節系列活動「迴藝傳薪─木藝慢活嘉年華」，將從10月8日起至11日止連續四天，在三義木雕博物館前廣場及水美商圈盛大舉行。苗栗縣副縣長鄧桂菊歡迎各地遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美、以及慢遊山城的慢活樂趣。

今年三義木雕藝術節，將以「迴藝傳薪」為表現主題，在木雕博物館廣場進行的活動，包括木雕大師「工藝與藝術之美木雕秀」、大刀闊斧的「冰雕與電鋸」、木藝文創市集、親子木藝DIY、木藝星空音樂會等活動。

而在三義木雕博物館內，則有茶席文化體驗及茶器木藝體驗營，以及「2021臺灣國際木雕裝置藝術大展」、「2021臺灣國際木雕競賽作品展」，在水美藝術街，則有探索職人走廊、木工學堂─檜木手作活動、竹籐編織等相關藝文活動，內容精采多元，在此廣邀大家共同深度探索，品味山城之美。

29日縣府文觀局舉行活動記者會，特別邀請台灣木雕薪傳成就獎木雕大師賴永發、賴俊暐父子師徒聯手現場創作，象徵木藝薪傳精神。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，每年的三義木雕藝術節都吸引了大批的遊客前來三義參觀遊玩，「2021三義木雕藝術節系列活動，」將於10月9日上午11時祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午1時30分舉辦社區才藝競賽，展現三義地方文化特色，下午3時的開幕暨頒獎典禮，將表揚「臺灣木雕薪傳成就獎」、以及現場公布並頒贈獎金與獎盃與「2021臺灣國際木雕競賽」得獎者！

文觀局長林彥甫表示，連續四天的雙十節連假，邀請民眾前來三義木雕博物館及水美商圈，放慢繁忙的步伐走進山林，在三義木藝慢城中享受慢食、慢活、慢遊的樂趣，感受三義與眾不同的藝文風情吧。