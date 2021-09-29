保七員警與林務人員現場辨識木材。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

現場發縣查扣疑似加工木材機械。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

疑似有山老鼠流竄在花蓮山區，花蓮林管處及保七總隊獲報循線追查，在富里鄉黃姓男子一處倉庫，起出一批總重逾8噸的林木，其中含紅檜、櫸木等貴重木，市價初估逾百萬元。黃嫌否認山林竊取，供稱是在出海口撿拾，不過警方對這供詞存疑，全案依違反森林法等罪嫌移送法辦，並追查是否有共謀及收贓管道。

林林總總大批林木，被藏放在富里鄉一處鐵皮工廠旁，現場還有裁切木材加工機具，警方清點這些林木總重超過8噸，不過黃姓男子否認山林竊取，供稱到出海口撿拾漂流木，並不知道是國有林木，但這批林木數量龐大，全案仍在深入追查中。

林管處副處長王怡靖說，河川、海灘或海岸邊經常累積大量漂流木，這些都是國有財產，並不是無主之物。依照森林法規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，之後公告開放，當地居民才可自由撿拾清理。

林管處初步清查，這次查獲的林木中，含有紅檜、台灣肖楠、香杉、台灣杉等貴重木，初步估計市價超過百萬元。林管處呼籲，違法撿拾貴重木，將加重刑期二分之一，併科贓額10倍到20倍罰金，請民眾千萬不要以身試法。