雲林縣府今（29日）由縣長張麗善（左二）頒獎表揚績優調解委員，這是十年來洪啟文第一次缺席，縣府特地為他製作特別獎，由好友同事、斗六市調解委員會主席陳天星（右二）代為領取。（周麗蘭攝）

去年10月過世的斗六市調解委員洪啟文，生前每年調解800、900件，占斗六市調解案件一半以上，蟬聯內政部調解委員「行政院長獎」多年，每一年都是頒獎典禮後餐敘主桌的貴賓，也是他最榮耀的時刻。去年4月他突然病倒，住院期間還偷跑出來調解，去年仍完成調解186件，雲林縣府今（29日）頒獎表揚績優調解委員，這是十幾年來洪啟文第一次缺席，縣府特地為他製作一個特別獎，由斗六市調解委員會主席陳天星代為領取。

洪啟文最為人津津樂道的是，他熟悉法令、人脈豐沛、加上多年調解經驗，保險公司經常被他折服，理賠金額都是最高上限。他樂於調解，調解就是他的生活，民眾也需要他，他認為調解委員是服務， 而不是「來吹哨子」的裁判。

他30歲當過義警，連任6屆斗六市仁愛里長，看過的事故、打架、毀損案件不少，對法令熟稔，也深知人性缺陷，他不會直指某方無理，而是曉以大義，絕對不給任何人漏氣。

洪啟文調解時兼顧情、理、法，調解成功率是99.9％，0.1％調解不成的案子，法院要求再調解，最後還是找他。他曾說，他心中的公正是「雙方歡喜和解就是公正」，無法盡如人意，只要雙方不滿意但能接受，自己也會覺得做對了。

洪啟文生前全年無休，用得最兇的耗材是手機，平均7、8個月換1支電話，一輛摩托車凸斗六市8個派出所，風雨無阻，不分日夜，為的是讓糾紛雙方早日平息。

調解生涯24年，洪啟文創下連年調解800、900件的紀錄多年，9成是車禍案件，全國無人望其項背，是內政部邀請分享經驗的第一人，後來每年內政部表揚績優調解委員，他總是被邀請坐主桌。

去年四月他突然倒下才得知是癌末，骨瘦如柴的他接到電話，從醫院偷跑到派出所寫調解書，人生最後一年他仍調解186件。十月他驟然病逝，出殯當天靈車繞行他生前最常去的斗六派出所、公正派出所、斗六分局一圈作最後巡禮。

雲林縣府今（29日）頒獎表揚績優調解委員，這是十年來洪啟文第一次缺席，縣府特地為他製作特別獎，由好友同事、斗六市調解委員會主席陳天星代為領取。