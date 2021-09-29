屏東高樹鄉發生超商女店員遭精神病患者挖眼施暴，傷者母親難過地說，因為女兒個性內向，才想讓她在超商作接觸人群的工作，誰也沒想到會發生這事，真的相當難過。

潘姓超商女店員仍在醫院治療。(翻攝畫面)

潘姓超商女店員母親說，女兒非常孝順且貼心，平常除了會幫忙做家事、分擔家務，生活上遇到什麼難過的事也都會自己鎖在心裡，不會跟她說，會怕她擔心，或許是丈夫對她家暴的畫面讓女兒有陰影，可能導致她個性內向，會推薦她去超商工作，就是希望能接觸人群，沒想到反而害了她。

女店員長相清秀，卻在上班期間意外遭襲。(翻攝畫面)

超商業者說，潘女做事認真且負責，在超商這段時間表現良好，對待這孩子就跟自己女兒一樣，看到她雙眼受傷嚴重真的很捨不得，一個好好的孩子在我們店裡受傷，真不知道怎麼跟她家人交代。

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