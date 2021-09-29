各縣市BNT疫苗校園接種計畫陸續施打，不過北市議員爆料，中央規定9月1日年滿12歲才能施打，年底前年滿12歲的兒童可能打不到疫苗，成為疫苗孤兒。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北9月2日至12月31日出生的孩子是1萬1370人，目前中央都有開放滿12歲民眾可以到中央系統預約，中央今日也已宣布爾後的人次會開放登記施打。