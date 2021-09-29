年底前滿12歲恐淪「疫苗孤兒」 新北曝：轄內有1萬1370人 15:552021/09/29 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋表示，新北9月2日至12月31日出生的孩子是1萬1370人，目前中央都有開放滿12歲民眾可以到中央系統預約，中央今日也已宣布爾後的人次會開放登記施打。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 各縣市BNT疫苗校園接種計畫陸續施打，不過北市議員爆料，中央規定9月1日年滿12歲才能施打，年底前年滿12歲的兒童可能打不到疫苗，成為疫苗孤兒。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北9月2日至12月31日出生的孩子是1萬1370人，目前中央都有開放滿12歲民眾可以到中央系統預約，中央今日也已宣布爾後的人次會開放登記施打。 日本入境新規 高端未獲認可 逾半縣民已接種疫苗 宜蘭縣65歲以上長者第2劑近日施打 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #12歲 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北疫情穩定 公園遊具10月1日開放 15:442021/09/29 生活 10歲童盜刷母信用卡上萬 母告廠商只討回7成原因曝光 11:362021/09/29 社會 50歲以上打第2劑AZ 89.4萬人完成意願登記 14:432021/09/29 生活 BNT施打前魔王級10關卡曝 網驚：夢幻疫苗好嬌貴 10:382021/09/29 生活 台中莫德納第2劑 68歲以上今開打 04:102021/09/29 地方新聞 恩主公誤打BNT住院增1人 院方：預防性措施 10:102021/09/29 生活 三峽恩主公醫院出包 陳時中撂話懲處 遭誤打未稀釋BNT 25人施打150人份量 04:102021/09/29 焦點要聞 全台BNT疫苗延遲到貨 雲林縣明起暫停施打校園BNT疫苗 10:492021/09/29 生活 北市6900名學童將滿12歲憂成「疫苗孤兒」指揮中心1方法解套 14:262021/09/29 生活 今日最健康》易運動中猝死 每7名男性就有1人心肌肥厚卻多不自知 09:522021/09/29 健康 搶完整接種！AZ第二劑今登記截止 6QA必看 07:422021/09/29 生活 生活熱門新聞 海獅遭3虎鯨追殺 跳上船求救被無情驅趕 網全怒了 - 生活 四叉貓又去驗高端抗體 柯文哲指一關鍵「數據不能判讀」 - 生活 Google地圖驚見神秘核子島 大面積被模糊處理網嚇瘋 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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