《日經亞洲新聞》（Nikkei Asia ）報導，蘋果新款iPhone 13手機的買家今年可能會比預期更晚才拿到貨，因為越南的新冠疫情嚴竣，為了防疫，許多工廠的生產受阻，而iPhone 13新相機模組的許多零組件都在越南組裝。

消息人士透露，因為大量零組件都在越南組裝，四款iPhone 13新機的相機模組供應都很吃緊。消息人士表示，供應斷鏈的情況最快可能在10月中旬緩解。

消息來源表示，目前組裝廠仍然可以生產iPhone 13手機，只是相機模組庫存水位偏低，「現在我們只能等待越南的零組件工廠提高產能」。

至於中國限電造成的影響，Isaiah Research資深分析師Eddie Han表示，越南疫情對iPhone 13手機的影響仍然可控，但中國限電可能衝擊印刷電路板（PCB）、材料和石化供應鏈，這可能影響iPhone在今年第四季的供貨情況。

日經報導並指出，目前中國限電對鴻海、和碩、立訊造成的影響有限，但後續的連鎖反應值得觀察，此外，10月是否還會有另一波限電也將是關注焦點。