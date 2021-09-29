動物幼年時常會用號哭的方式，獲取媽媽的關注。日本大阪一名飼主養了一隻哈士奇，近日他又收養一隻小灰貓，幼貓抵達新家後，還有些不適應，因此經常會發出哭聲，豈料一旁的哈士奇發現後，似乎顯得非常無奈，反應讓主人看了哭笑不得。

大阪枚方市一名飼主@b09a2032c養了一隻橘貓，還有5歲的哈士奇「小雪」（ユキ），牠們經常玩在一起，甚至還會搶食，互動非常有趣，主人會將牠們的相處模式拍下PO網，如今擁有4.1萬粉絲，其中二哈「小雪」更是經常做出讓主人笑翻的舉動。

「小雪」雖是一隻母狗，但個性卻非常調皮，經常到處搗蛋，小時候甚至還有異食癖，飼主曾在照小雪胃部的X光片中，發現好幾個圖釘，為了讓牠改掉異食行為，因此經常帶牠出去散步，釋放體力，沒有多餘力氣後，「小雪」自然就比較不貪玩，且隨著年齡增長，調皮情形才逐漸改善。

近日飼主又收編一隻幼貓，並記錄下「小雪」與新成員的相處模式，只見幼貓突然大哭，面對突如其來的狀況，「小雪」則顯得有些驚慌失措，似乎怕被主人誤會欺負小貓，導致幼貓不斷哭喊，因此牠便將頭撇到一旁，用餘光瞄小貓，想撇清關係，之後甚至覺得委屈，還跟幼貓小貓一起哭。

這一段影片累積190萬觀看次數，奇怪的反應讓眾人摸不著頭緒，網友紛紛表示「現場變得更混亂了」、「二哈應該是覺得自己無法制止幼貓，乾脆跟牠一起哭好了」、「跟著叫是什麼意思？比大聲？」、「二哈：你在大聲什麼啦？」。