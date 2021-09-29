資深媒體人呂文婉是談話性節目熟面孔，之前成功從名嘴轉型從商，仍不時會上節目，而她離婚超過10年，毅然結束12年婚姻，堅強地將女兒Mareen撫養長大，無論工作還是私下，都是十足的時代新女性，但她最近上節目，透露也曾傻過，20歲因前夫牽線參與金融投資，說短時間投入百萬就能獲利5成，她因此借錢豪砸400萬，結果後續發展超恐怖。

呂文婉日前作客《這事有影嘸》節目，聊投資慘痛經驗，她表示外界多認為名嘴賺錢容易，比一般上班族收入好太多，但她自曝沒什麼存款，年輕時甚至被詐騙過，當年她才20歲，聽了前夫介紹有個金融投資，對方聲稱投入100萬，3個月可以獲利5成，呂文婉聽了超心動，決定加倍投入，到處去借錢集資，最後借了400萬，她表示當時還有去那間金融公司探查，看上去頗有規模，因此就安心all in。

但萬萬沒想到，才到第二個月，她想說關心一下，但該公司的人消失，她去問中間人，對方兩手一攤擺爛，臉皮超厚讓呂文婉氣死，她透露，那400萬中，有150萬是跟某個好友借的，眼見錢被騙光還不出來，對方找了討債公司處理，呂文婉因此曾被滿場的黑衣人包圍，嚇到不行，積極協商訂出她每個月還6萬，才平安脫身，之後她非常努力工作還債，也因為這次的陰影，讓她在投資方面態度大轉變，變得很保守，也呼籲女生還是投資自己最重要。