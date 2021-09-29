年僅18歲的英國女往新星拉杜卡努（Emma Raducanu），在美網女單奪冠後聲勢高漲，現在獲得ATP、WTA男女共站的印地安泉網球大師賽外卡，繼續在美國球迷面前展現出色球技。

印地安泉大師賽在美國加州舉辦，目前由法國巴黎銀行冠名贊助，比賽原本預計在每年3月份，今年因為新冠肺炎疫情延到10月才進行，將於10月4日到17日在南加州沙漠地區展開較量。

本月稍早拉杜卡努在美國紐約刮起一陣旋風，成為網球職業賽年代以來，第一位在四大公開賽單打從會外賽一路拚到奪冠的選手，而她今年6月才在WTA巡迴賽開始職網生涯，溫布頓打進到16強，美網則順利收下冠軍，讓全世界有在關心網球運動的人，都開始關注她，也受邀出席時尚活動，最近也才和英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Duchess of Cambridge）一起在慈善活動中打球。

拉杜卡努目前世界排名第22，將以外卡挑戰印地安泉大師賽，不過也幾位名將選擇退出，例如瑞士天王費德勒（Roger Federer）、日本大坂直美，世界球后巴蒂（Ash Barty）如今也宣布退賽，接下來官方還會再公佈更多收到外卡的選手名單。