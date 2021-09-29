配合政府新南向政策，「中亞聯大」受教育部委託，本月27日起舉辦2021年第2次「印尼台灣高等教育展」招生展，吸引全台63所學校參加，3天活動累計有近2萬印尼學生、家長在線上與台灣學校互動，氣氛熱絡。教育部強調，選擇到台灣留學的印尼學生人數持續成長中。

線上教育展由「中亞聯大」（中國醫藥大學與亞洲大學）負責的印尼泗水「台灣教育中心」主辦，透過線上招生方式展現台灣高教實力，也開啟疫情時代招收印尼生新境界；包括台大、陽明、交大、成大等63所公私立大學都參加，較3月間的第1次展增加20所。

教育部政次劉孟奇參加線上開幕活動，他表示，目前印尼有近1萬3000名學生在台灣學習，且人數逐年在增加，顯示兩國學術交流日趨熱絡，台灣更是印尼學生赴國外留學的首選。這次教育展參加學校比上次多了20所，可見在疫情困境中，線上展的招生成效受肯定。

亞大校長蔡進發指出，亞大有許多印尼學生表現相當傑出，透過這次的教育展，盼能吸收更多優秀印尼學生來台就學，學校也將持續與台灣各大學合作，為台灣高教持續國際化而努力。

駐印尼台北經濟貿易代表處大使陳忠則說，每年參加「印尼臺灣高等教育展」的印尼學生數持續增加，顯示台灣大學對印尼學生有很大吸引力。

印尼泗水「台灣教育中心」主持人、亞大國際學院院長陳英輝強調，在亞大努力耕耘下，去年印尼來台留學生人數未受疫情影響，且台灣高教品質佳、學費低廉、對回教徒友善，也讓外籍生畢業後有極佳就業機會，透過教育展更可展現台灣高教優勢。