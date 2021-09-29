大陸國家稅務總局日前發文，強調將進一步加強文娛領域從業人員日常稅收管理，包含網路主播也成為嚴管對象之一。直到近日首次公開揭露網路主播的逃漏稅案例。雖然目前該案仍在檢查中，但也再釋出大陸官方嚴查網路主播逃漏稅的決心。大陸稅務專家解讀，在嚴查與今年底補繳可減罰、免罰之下，網路主播將掀起第一波補稅潮。

大陸國家稅務總局28日公告，近期稅務部門在「雙隨機、一公開」抽查中，通過稅收大數據分析發現，有兩名主要從事電商、直播帶貨的網路主播涉嫌通過隱匿個人收入、改變收入性質等方式逃漏稅。目前案件正在檢查之中。

據第一財經引述多位財稅專家分析，這是稅務總局首次公開的網路主播逃漏稅案例，且這一案例還在檢查中就對外揭露，就是宣告近期稅務部門展開網路主播稅收檢查進入實質性階段。

稅務專家更表示，這種案例公開能起到「殺一儆百」作用，在年底前網路主播自查自糾申報納稅，可以減罰免罰優惠政策下，預計會有一波網路主播補稅潮。

事實上，大陸隨著網路直播火熱，網路主播人數劇增，一些網路主播收入百萬（人民幣，下同）、千萬甚至過億元，導致避稅動機加大，同時收入來源眾多、資訊不透明等也加劇查稅難度。