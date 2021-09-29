為實現「巴黎氣候協議」之目標，全球各國關注淨零碳排、碳中和議題，帶動降低碳排放量的碳中和商機，已成為未來十年的重大商機。正崴集團旗下提供全方位能源股務的子公司森崴能源(6806)即將於10月份股票上市交易，為股市引領潔淨能源的新浪潮。森崴能源今舉行股票上市前業績發表會，森崴能源總經理胡惠森表示，碳中和議題已經是不可迴避的趨勢，但光、風、水力等天然能源的發電，穩定性較差，也需要有配套措施，天然氣和煤的發電依然要維持安全的存量。森崴能源目前處於高度發展期，因此推動上市。近幾年來，公司召募了很多台大電機、台科大電機及北科大電機的年輕優秀學子，也顯示年輕人對能源轉型有使命感。

森崴能源全力發展潔淨能源，是台灣唯一多元化發展的代表性公司、也是台灣ESG企業代表公司。主要產品為能源開發工程服務及電廠維運(設備維修)、太陽能發電廠、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。森崴能源業務涵蓋太陽能、離岸風電，更跨足綠能售電業，是國內少有發電又售電的公司。森崴也是國內唯一離岸風電EPC運維廠商。

在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；以及潔淨能源液化天然氣(LNG)進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，是擁有完整一條龍的專業再生能源業者。

太陽光電為綠色環保能源發展重心，隨著技術發展及效能提升使得整體發電成本持續下降。根據政府規劃2025年20GW目標，隱含未來每年建置需求量將達近3GW，森崴目前在建工程訂單總計77MW，總合約價款逾40億元，且持續開發新案場訂單，未來仍有很大開發空間。

離岸風電為近年台灣積極培育國產化之重要領域，森崴現已透過旗下富崴能源取得台電公開招標「離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案」工程，工程案將挹注公司未來五年540億元營運成長動能，且2026年~2030尚有5年維運合約，合約價款60億元。

受惠於政府政策推動及國際級企業推廣使用綠電，森崴能源去年稅後純益2.44億元，毛利率27.94%，每股稅後盈餘達2.86元。今年上半年營業收入10.20億元，較去年同期年增1260%，稅前利益3.28億元，稅後純益2.64億元，EPS 2.47元。