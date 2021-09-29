周三南韓股市收黑，因科技巨頭遭到拋售，以及投資人對中國擴大限電的衝擊感到擔憂，韓股盤中一度跌至6個月新低。

隔夜美國三大指數同步大跌，受到美國債息急升影響，對利率敏感的科技股和科技相關股表現尤為疲弱，那斯達克指數大跌近3%。

中國的限電措施導致全國各地工廠關閉，對其經濟造成的威脅可能遠超出恆大集團的債務危機。

延續前一日的低迷走勢，周三南韓KOSPI指數收跌1.22%，為3,060.27點，創下1個月來新低；盤中一度重挫2.17%，觸及3月29日來新低。該指數周二收跌1.14%。

晶片巨頭走跌，使大盤承壓。美光科技看衰晶片出貨前景，三星電子和SK海力士分別下挫2.88% 和3.38%。

網路平台Naver和Kakao分別跌1.40%和0.85%。

外資賣超韓股6,579億韓元。

韓元升值0.22%，收在1,181.8兌一美元。