Lexus總代理和泰車(2207)於今日下午(9月29日)正式發表品牌首款電動車UX 300e，邁入品牌下一階段的新里程碑；和泰車預計該車款年販目標為200台。和泰汽車總經理蘇純興表示，Lexus於7、8月連續兩個月奪下豪華車品牌銷售第一名，隨著新車持續上市，將可望帶動銷售成績。

和泰汽車總代理Lexus品牌8月表現突出，以2,006台搶下近3成高級車市場，再次奪下豪華車品牌銷售王座，主要更得力於市場對休旅車系的喜愛，Lexus在休旅車級距市場占比高達39%，遙遙領先各品牌競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅全面稱霸。

隨著防疫警戒下降，消費景氣逐漸回溫，Lexus持續推出新車款，今日正式發表品牌首款電動車UX 300e，延續先前宣示品牌電動化之願景，正式邁入品牌下一階段的新里程碑，主打為一台外觀時尚又吸睛的都會潮旅。

UX 300e為Lexus首款電動車，沿襲了小型跨界休旅UX車型上的設計元素；如家族經典紡錘型水箱護罩、L-Shaped箭矢型日行燈、空氣力學車身與辨識度極高的LED尾燈等。搭配電動車獨有的外觀；如車側ELECTRIC銘板與車尾充電孔設計，配上專屬鋁圈。UX 300e豪華版建議售價169.9萬元，年銷售目標200台，Lexus特別針對首批限量前50位購買的車主提供兩年免費充電方案及免費贈送家用充電器乙組。此外，如有充電需求，車主可至全台Lexus快充站點或Lexus充電夥伴－華城電能(EVALUE)站點，總計全台超過150座的快慢充站。