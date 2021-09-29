鴻海(2317)致力推動數位轉型，董事長劉揚偉認為，數位轉型已成為企業經營及管理的標配，但也要面對不少挑戰，不僅是工具及資通訊技術的轉型、也是觀念的轉型，除了「人」是一大挑戰，且轉型成果短期可能無法顯現在財報上，為製造業數位轉型的最大挑戰。

《哈佛商業評論》今（29）日舉辦首屆「數位轉型鼎革獎」贈獎暨分享典禮，鴻海旗下負責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務的B事業群獲「智慧製造首獎」肯定，董事長劉揚偉則獲「數位轉型領袖」獎，並應邀出席致詞。

劉揚偉表示，集團運用過去積累的製造技術及高效供應鏈管理能力為基礎，超前部署建構「以人為本」的轉型核心價值，打造集團數位轉型的明確發展路徑，在F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級的策略框架下持續優化改善。

面對疫情衝擊全球產業鏈，鴻海第一時間啟動常態化安全生產溝通機制，優化內外溝通效率，透過工廠數位管理系統，在疫情下維持最大營運彈性。同時，持續優化深化內部轉型人才培育，迄今已在大中華區舉辦16場次教育訓練課程，培訓4000多位的數位轉型人才。

劉揚偉認為，數位轉型不僅是工具及資通訊技術的轉型，而是觀念的轉型，面對的最大困難在於人。對於大型企業而言，內部溝通和大規模教育訓練需花費許多時間和心力，且展行成果短期無法顯現在財報上，執行長對數位轉型的決心延續也很重要。

伴隨數位轉型提升廠區生產的智慧化，鴻海在採購、稽核工作上有所跟進，除導入採購雲平台，涵蓋供應商、物料管理到採購、付款，加上機器人取代人工稽核作業的RPA工具，集團內部查核自動化程度達逾60％，節省人工稽核時間。

而燈塔工廠也是鴻海數位轉型的重要實踐成果之一，今年將有逾20座廠區符合燈塔工廠認證標準，並拓展到越南廠區，未來集團的主力生產廠區均將陸續獲得認證。

此外，鴻海也加快前瞻技術研發，為集團數位轉型增添動能。去年6月成立的鴻海研究院，聚焦未來3～5年的新興技術；專利方面的佈局，則秉持「有質、有量、有多用」的智財策略，持續為集團數位轉型做出更多貢獻。