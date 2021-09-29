英國服飾零售商Next周三上調全年獲利展望，為過去六個月來第四次進行財測上調。該公司指出，自新冠傳染病封鎖解除以來，得益於強勁交易，上半年獲利較兩年前同期增加5.9%。

Next經營著500家門市商店，以及線上銷售服務，今年2~7月稅前獲利為3.47億英鎊(約4.74億美元)，在不包括促銷的全價銷售則較2019年同期增加了8.8%。Next也表示，過去八周的全價銷售也較2019年同期增加了20%。

Next將截至2022年1月的本財年全價銷售財測上調為增加10%，而先前財測為增加6%；預計本財年稅前獲利將增至8億英鎊，較先前預測多出3600萬英鎊。

在傳染病期間，受惠於長期存在且投資良好的線上業務，Next表現出強大恢復力。

線上業務較弱或沒有線上業務的競爭同業，特別是Primark，銷售金額則大幅下滑；另外例如Arcadia和Debenhams也走向破產。

Next去年股價上漲37%，周二股價收在80.80英鎊，市值在109億英鎊。