英國服飾零售商Next周三上調全年獲利展望，為過去六個月來第四次進行財測上調。該公司指出，自新冠傳染病封鎖解除以來，得益於強勁交易，上半年獲利較兩年前同期增加5.9%。
Next經營著500家門市商店，以及線上銷售服務，今年2~7月稅前獲利為3.47億英鎊(約4.74億美元)，在不包括促銷的全價銷售則較2019年同期增加了8.8%。Next也表示，過去八周的全價銷售也較2019年同期增加了20%。
Next將截至2022年1月的本財年全價銷售財測上調為增加10%，而先前財測為增加6%；預計本財年稅前獲利將增至8億英鎊，較先前預測多出3600萬英鎊。
在傳染病期間，受惠於長期存在且投資良好的線上業務，Next表現出強大恢復力。
線上業務較弱或沒有線上業務的競爭同業，特別是Primark，銷售金額則大幅下滑；另外例如Arcadia和Debenhams也走向破產。
Next去年股價上漲37%，周二股價收在80.80英鎊，市值在109億英鎊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。