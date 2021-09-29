屏東今天發生一起精障男強挖超商女店員雙眼，恐導致失明的駭人聽聞治安事件，更引發民眾對於現今司法機關無法有效監管患有思覺失調者犯案，導致恐懼感加劇。犯嫌過去早有多次犯案史，不但強挖鄰家愛犬雙眼，更曾持刀隨機砍傷婦人，但至今仍未能進行強制收容矯治，導致當地民眾人心惶惶，顯示出司法修法牛步化已成為民眾心中的痛。

屏東恐怖挖眼影片曝光，壯碩男壓住女店員狂戳猛挖。(林和生翻攝)

民眾所在意者，莫過於如何對行為人提供治療，並且在治療完成或是已經沒有犯罪危險性才讓行為人復歸社會。現行法下有「程序中監護制度及判決監護制度」，可以在行為人具有再犯危險性時，先給予保安處分，讓行為人先接受治療並與社會隔離。

依保安處分執行法第4條第3項及第2項，檢察官在偵查中得聲請法院裁定對行為人為保安處分；且法官亦可於判決前先裁定宣告保安處分，經宣告保安處分即得送行為人至強制治療處所接受治療並與社會隔離。

但是上開規定依現行法保安處分中之監護處分，其期間最長期間為5年以下，為避免受監護處分人於監護期間屆滿後，仍有危害公共安全之虞，卻無法再延長監護，可能造成社會安全預防上之疑慮，因此行政院已經提出刑法修正草案，明定延長監護處分期間、每次延長期間為3年以下，無次數限制，並採法官許可及定期評估原則制度平衡保護受監護處分人之人權。

本案例中，根據民眾所述，楊男不久前在早餐店拿刀割其他被害人的脖子，在服刑或保安處分期滿後即回歸社會，是因為精神疾病患者狀態評估及再犯可能性難以量化測量及預測，且現行法下監護處分有5年之期間上限，故即便受監護處分人仍有相當再犯危險，期間一滿仍需放人，此為現行法下有所不足之處。

本案中在偵查中檢察官若鑑於被告患有精神疾病且有數次傷人之犯罪前科而認為被告有再犯可能，檢察官得聲請法院裁定保安處分並強制治療。在偵查中即治療被告同時在被告與社會間建立安全網，治療被告同時防護社會安全。

但是在監護處分最長期間5年的限制之下，未能因應個案具體情節予以適用而缺乏彈性，且於行為人仍有再犯之虞時將因期限屆至而無法施以監護，顯未能達保護社會安全之目的。關於此仍需修法增訂延長監護處分及健全其評估機制方能維刑法之預防性功能。