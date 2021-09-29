資深男星曹西平是80年代偶像歌手，當年以專輯《野性的青春》紅極一時。最近他搭捷運被民眾問：「你也坐捷運啊」，讓他覺得藝人為何不能搭，在臉書PO長文抒發心情。

曹西平被路人問「你也坐捷運啊」感到納悶，回應對方：「不可以坐捷運嗎？」他認為大眾運輸工具任何人都能搭乘，不趕時間就坐，反之則搭別的交通工具，沒有車開也沒問題，不認同藝人一定要有自己的車、房子、保母車、保母和經紀人，「沒有錢就過沒有錢的生活，為什麼一定要死要面子活受罪？」

他表示就算沒有保母、沒有經紀人一樣可以照常錄影工作，電視台也沒規定進攝影棚一定要穿金戴銀，不明白部分人為何要給明星貼標籤。曹西平感嘆隨著時代變遷，愛慕虛榮的人還真不少，能理解大家想追求好的生活，但很多人因此失去原本的單純，有點小成就就自以為很行，彷彿全世界都繞著他旋轉，曹西平除了斥責這種人，不忘強調：「四哥再說一次藝人沒有什麼了不起，一般人怎麼過四哥就是怎麼過，很平常很認真打拚在過每一天，每天都要正能量。」

許多網友紛紛認同曹西平的想法，也有人提出不同見解，「如果是問曹先生你怎麼坐捷運，這樣就不禮貌，如果是說曹先生你也來坐捷運啊，我覺得應該只是跟你問候，應該是還好啦」、「可能是太驚訝偶遇偶像藝人吧…的脫口說出內心話」。