為了確保黨務運作無縫接軌，國民黨中常會今天通過中常委林金結提案，決議新任主席朱立倫提前於下周二交接，而下周三的中常會提前一天舉行，朱在會中完成交接後，立即主持首場中常會，屆時將邀請歷任主席前來觀禮。

國民黨主席選舉落幕，江啟臣已提總辭，新任主席朱立倫於10月30日全代會宣誓就職前，出現1個月的看守期，為此，中常委林金結、沈智慧、范成連等28位常委下午在常會中提案，建請中常會通過新當選主席提前就任案，以無縫接軌黨務、籌募黨務經費發放黨工薪資，及有效指揮罷免、公投案推進。

會中討論此案時，全體無異議通過，並拍板下周中常會提前於下周二上午10點召開，先由中央選監委員會召集人曾永權頒發當選證書給朱立倫，前後任主席江啟臣與朱立倫交接印信。

與會中常委表示，會中也決議邀請歷任國民黨主席來觀禮，目前確定是江啟臣會親自到場，也會發表談話，朱立倫完成交接後，於10月30日全代會正式宣誓就職。此外，今天中常會上也確認本次主席、黨代表當選名單，同時通過江啟臣請辭案。

黨內關注接下來每月2000多萬的黨務支出由誰來扛，同一位與會中常委說，原任主席已經請辭，就由新任主席來處理，國民黨過往都是靠募款，而政黨補助款將於年底入帳，基本上都是先借再還。