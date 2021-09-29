台彩今（29日）公布威力彩27億頭獎得主的領獎經過，由3名年輕人集資800元中獎，不過他們並不是史上最年輕的頭獎得主，台彩董事黃志宜透露，最年輕得主是當年18歲中8.5億，現況是在澳洲留學。

27億威力彩頭獎獎金創下史上第3高，此次開在新北市三峽區的義忠興業社，黃志宜表示，幸運的中獎人已完成領獎，為3人集資800元，在民營企業上班，彼此是親友關係，而該張中獎彩券共有8組選號。

至於27億獎金用途，黃志宜透露3人目前還沒有規劃，且領獎當天仍相當興奮，沉浸在中獎的喜悅，想要冷靜一段時間後再來思考，但已經現場捐款並包紅包送給彩券行。此外，3人均表示中獎後仍會繼續正常上班，至於其他背景細節則表示想低調，希望不要對外透露。

黃志宜指出，這8組選號的第一區號碼為自選，第二區選號為01~08，其中1組第一區選號為08、09、19、23、24、35第二區選號為01對中當期開獎獎號，獨得威力彩頭獎27億元。

關於最年輕頭獎得主的近況，ETtoday報導，台彩董事黃志宜透露，此次3名得主的年紀落在20至30歲左右，但他們並非史上最年輕的得主，14年來最年輕的中獎人當時只有18歲，中了8.5億後去澳洲留學。