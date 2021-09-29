航基站調查官徐宿良涉嫌監守自盜毒品案，調查局長呂文忠在今年7月曾舉行記者會，強調已就此案向法務部長蔡清祥報告，願負起責任。法務部長蔡清祥29日表示，呂局長曾向他表達願為此案負責，他認為呂局長在案發後已指示所屬將此案，將案情及犯罪手法查得相當清楚，呂是否要處分？法務部會再觀察。

航基站調查官徐宿良涉嫌監守自盜逾1億元毒品案，引發各界關切，調查局長呂文忠曾於今年7月28日舉行記者會，強調是抱著沉痛心情舉行記者會，並率一級主管向國人鞠躬致歉，並稱他已就此事向法務部長蔡清祥報告，願負起責任。

呂文忠強調，徐員依法立即停職，並將召開考績會將徐員記兩大過免職，全案並移送監察院究責，徐員當時的航基站主任，副主任，祕書暫調職務，移送監察院追究主管監督行政責任。

吕文忠強調，本案嚴重違法亂紀，調查局痛定思痛，已對毒品查緝保管訂立十項改進措施。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！