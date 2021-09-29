22歲電玩實況主超負荷（張家盛）因遊戲英雄聯盟爆紅，在實況圈小有名氣，轉戰YouTube後依然人氣不減，然而日前他卻遭爆料酒後失態，女實況主妲妲卻指控他摸胸部，然而超負荷本人卻完全沒有印象，還不斷追問妲妲事發經過，引起外界譁然，認為他根本是在造成二度傷害。

超負荷過去就曾因為喝醉失控，和其他男實況主激吻，這次再傳出襲胸，他為了釐清狀況，特別在直播時打電話給女方，表示自己什麼都不記得，想確認自己喝醉後有沒有失態，「妳一定要講實話後，不然我真的喝醉，我不知道自己在幹嘛」。

妲妲指控超負荷襲胸。(圖/翻攝自妲妲IG)

妲妲也還原當天經過，原本超負荷和其他人在拚酒，開始茫之後便講起自己的人生規劃，後來超負荷要起身卻因頭暈重心不穩，連忙扶住妲妲的肩膀，妲妲表示這時超負荷就抓了她的胸部，超負荷這才連忙道歉，「我不記得，我這邊跟妳說一聲拍謝」。

雖然妲妲最後表示原諒他，此事仍備受熱議，網友都不埋單紛紛直呼，「不是裝憂鬱就是裝醉」、「又給聊天室學到了一招」、「狼爪娛樂」、「抓奶還假裝不記得，好了啦，小盛，你最好不知道你自己怎麼抓的」、「借酒抓奶，不行啊，阿盛」、「奶襲大師上線囉」、「抓完不記得」。