網紅四叉貓日前公開施打第一劑高端抗體檢驗結果，數值偏低引發熱議，今再度公開他的高端疫苗檢驗報告，「2周後抗體暴增25.6倍」，而禾馨診所提供自費檢驗抗體服務遭開罰5萬元，北市衛生局裁處書尚未寄出，禾馨又再替民眾驗抗體；對此，台北市長柯文哲表示，人體試驗都有SOP，東抽一個西抽一個，數據出來也不能判讀啊，「別鬧了」。

衛生局醫事管理科長何叔安表示，這件事情衛生局都在關注，後續也會依法辦理，「禾馨其實夠有名，不用靠這樣打知名度」；何說，裁罰部分，收費標準違反醫療法部分，已依法裁罰，後來申請收費標準的部分，等中央有具體規範後再依法審查。

柯文哲說，如果四叉貓那麼喜歡做人體試驗，可以去報名醫學中心臨床一期的人體試驗，做人體試驗都要定時程表，什麼時候打、什麼時候抽血，有固定的期程，這樣東抽一個西抽一個，數據出來也不能判讀，別鬧了。

至於驗抗體是否代表民眾是「驗心安」；柯文哲笑說，「有需要才驗」，像是要判斷殘陽、還是新個案，有需要醫生會幫你驗，沒事驗那個幹什麼？