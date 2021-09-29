2020全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，全世界對於疫情從恐懼到學習和病毒共處，原來的生活方式、教育方式、工作模式、消費習慣隨之翻轉，並開始習於線上的模式。今年台灣疫情升溫，所有消費模式也快速轉移至線上，線上商機多元且無限，但數位行銷轉變速度飛快，如何將流量變現是所有產業面臨的最大課題，掌握流量即掌握金流，這些議題亦牽動著電商、KOL網紅行銷、網路行銷。

而直播、網紅行銷議題，更是網路銷售變現的當紅炸子雞，當市場分眾至網紅社群，年輕世代的意見領袖，成為重要流量來源之一，網紅如何運用自身的創意在網路世界獨樹一格，吸引自有流量，是變現的重要關鍵。

故此，在網紅當道的新媒體時代，旺旺中時媒體集團和台灣新媒體發展協會特共同舉辦【2021臺北網紅節】，從實際電商和網紅帶貨直播合作、年會論壇探討未來趨勢發展，共同號召各位產業先進們、網紅們 共同開創行銷新紀元！

2020 臺北網紅節網紅選品會，網紅進行直播帶貨。(圖/太陽星網路科技公司提供)

今年臺北網紅節活動內容豐富，包括2021TY Star最佳潛力網紅獎，今年將延續去年方式選出十名優秀網紅，未來將簽約培植為TY Star網紅學院成員；此外，為電商平台直播秀、網紅選品會，此將集結知名KOL、網紅、優質品牌，共同創造電商經濟，活絡台灣產業動能。

2020 臺北網紅節獲獎網紅合影。(圖/太陽星網路科技公司提供)

最後，活動高峰為年會論壇，將以創新前瞻力的思維，由現今新媒體重要的產業菁英，包括電商平台、網紅行銷、網路媒體平台、及品牌方，分享數位行銷的新趨勢。

活動詳情請見: 台北網紅節臉書