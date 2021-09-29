瞄準五倍券商機，台北亞都麗緻大飯店端出別於其他星級飯店的引客策略，鎖定擁有穩定且忠誠度高的餐飲消費族群，小面額紙本五倍券也一樣給力，200元面額同享天香樓1.1倍放大優惠、500元與1000元面額享套餐升等。

台北亞都麗緻大飯店主打杭饌料理天香樓，營運多年來擁有許多忠實顧客，考量常客客群占比7成以上，因而策略上採以增加來客頻率為目的，接受小面額的五倍券使用，即使面額200元的五倍振興券，點購單點也可放大所持面額之1.1倍，提高常客回流次數；而持1000元面額消費3600元以下套餐，更享套餐升等乙級。

持500元面額以上紙本五倍券點購巴賽麗廳經典主菜或及牛排主餐享套餐升等，每套套餐回饋580元，同行者越多回饋越超值。巴賽麗廳傳承法式經典，以多道豐富典故佳餚讓饕家流連忘返，最經典的莫過於由一代廚神保羅包庫斯(Paul Bocuse) 向法國總統季斯卡致敬的「酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯」為饕家嘖嘖稱奇的世紀經典名菜。

住宿方面，10／8至11／30透過官網訂購任一專案入住，於結帳時以紙本五倍振興券任一面額支付，享房型升等，另加贈宿饗通用的「宿饗萬元護照」，可於次回使用折抵50％餐飲消費。護照內容包括客房升等券與假日不加價折抵券共價值6000元、500元的巴賽麗廳早餐折抵券2張與適用於巴賽麗廳、天香樓與巴黎廳1930x高山英紀，每張面額1000元折抵券3張，可折抵當次消費金額50％。