巴黎薩克雷大學（ IHES ）官網顯示，從9月1日起，曾獲有「數學界的諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎得主、法國數學家洛朗・拉福格已正式加入華為團隊，在華為展開數學研究。9月28日華為心聲社區發布華為總裁任正非的最新講話《敞開胸懷，解放思想，敢於吸引全世界最優秀人才》中也再強調要關注「高鼻子」人才的獲取。

根據每日經濟新聞報導，這是任正非在「2022年優秀人才＆高鼻子獲取工作匯報會」上的講話。他表示這幾年華為的招聘一直在進步，「在大陸堅持舀到最上層的那瓢油」。近兩年則加大海外留學生的招聘力到，現在要關注「高鼻子」人才的獲取，給予海外研究所更多預算。

任正非說，在學術交流、科研合作、國際競賽等過程中，發現了優秀「高鼻子」，就和「高鼻子」建立感情，把他們吸引過來。還要專門去找「高鼻子」，尤其是在美國歐洲留學、工作過的各國優秀人才，吸引來大陸工作。

據了解，2002年洛朗·拉福格獲得菲爾茲獎。據公開資料顯示，菲爾茲獎是數學領域的國際最高獎項之一，因諾貝爾獎未設置數學獎，也讓菲爾茲獎被譽為「數學界的諾貝爾獎」。