美股通膨、債務雙重危機來襲，觸動全球股市空襲警報。股市老手認為，高價IC設計股的股價動輒數百元，但股息率卻很低，CP值不高，因此，短線宜避開股息殖利率低於2％的高價IC設計股。反而可以留意面板雙虎，以現在價位計算，殖利率逾10％，是目前電子股股息殖利率最高，反而成為美國債務危機之中的避風港。

美國債務危機迄今，國會兩黨未通過調高舉債上限的法案，本週五10月1日新會計年度的第一天，政府機構可能關門，財長葉倫警告，若不通過調高債務上限，缺乏資金，政府發行的公債可能違約。萬寶投顧蔡明彰分析，美國政府關門過去10年曾在2011年及2013年發生過，當時歐巴馬執政，拜登是副總統，兩黨惡鬥，加上隔年分別是總統大選及期中選舉，兩黨玩膽小鬼遊戲(the game of chicken)，誰先讓步誰先輸。

2011年8月美國公債出現技術性違約，致使公債收益率飆升，而美股崩跌，當時道瓊指數波段跌幅高達17％，而台股跌勢更大，從8月高點8707點跌到9月低點6877點，重挫1830點或跌幅21％。

為什麼發生美國債務危機，台股跌幅比美股大？蔡明彰認為，因為美國債務危機若走到違約的地步，美國公債收益率必定提升，對科技股為主的台股相當不利。美國兩黨玩膽小鬼遊戲要適可而止，不可玩火自焚，美股已大跌，若繼續重挫，使民眾財富縮水太多，選民明年期中選舉會用選票教訓政客，這是普遍的看法，政府有可能關門，但不會實質債務違約，最終時刻兩黨會找到下台階，而達成調高舉債上限。

美國債務危機如何發展，最先行指標是10年期公債收益率，本週跳升至敏感的1.5％以上，S＆P 500的平均股息殖利率約1.5％，如果10年期公債收益率高於1.5％，投資人將捨棄股票而轉進公債，今年元月10年期公債收益率突破1％，3月漲到最高1.7％，在這個階段美股科技股成重災區。那斯達克自2月14175跌到3月低點12397點，下跌12.5％。

蔡明彰指出，美國絕大多數科技股不發股息或發放很少，周二美股半導體跌幅最重，艾司摩爾、應用材料、超微大跌6％，除了股價位階高補跌外，就是股息殖利率遠低於10年期公債收益率的1.5％，艾司摩爾股息殖利率0.42％、應用材料0.72％、超微甚至不發股息。

台股科技股雖然有發放股息，但有些高價電子的股息殖利率仍低於1.5％，蔡明彰表示，若美國債務危機短線持續惡化，10年期公債收益率可能突破今年高點1.7％，再向2％前進。而台積電預估未來一年發放11元股息，以目前580元計算，殖利率1.9％，屆時難免被外資提款調節。

蔡明彰強調，比較要小心是高價IC設計，股王矽力-KY今年EPS估60元，以往年股息發放率三成估計，明年股息20元上下，股息殖利率僅0.5％，其他動輒數百元，但股息殖利率低於2％的高價IC設計，短線宜避開。

面板報價持續下跌，但面板雙虎友達、群創週三抗跌，蔡明彰分析，一者股價位階太低，二者面板雙虎即使第四季損益兩平，全年EPS仍有10元以上實力，面板雙虎明年保守配息2元，以現在價位計算的殖利率逾10％，面板雙虎應是所有電子股股息殖利率最高，反而成為美國債務危機之中的避風港。

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