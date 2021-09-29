大陸女星劉濤以《還珠格格-天上人間》飾演「慕沙公主」和《天龍八部》的阿朱打開知名度，並接連演出《大理公主》、《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》等戲，劉濤以精湛演技、高親和力而擁超夯人氣，不吝嗇在網上分享生活日常的她，日前就曬照開心喊：「最近確實是瘦了」。

劉濤日前在微博並開心發文：「最近確實是瘦了」，照片中，她依舊頂著絕美瓜子臉，仔細一看，劉濤的臉蛋又更加纖瘦，一雙濃眉大眼和櫻桃小嘴相當精緻，整體看下來，劉濤明顯瘦了些，網友看了紛紛驚呼：「確實更瘦更美了」、「真的瘦好多」，也有人提醒劉濤瘦身仍要注意身體：「多吃點，身體健康最重要」。

劉濤微博全文。（圖／取材自劉濤微博）

43歲劉濤日前才因身材引發話題，劉濤在古裝劇《大宋宮詞》中，從15歲少女開始演起，卻讓觀眾直呼超不搭，再加上劉濤的入浴戲遭網友酸她身材太壯、肩膀太寬，對此，劉濤當時就霸氣回應：「我的身材我做主」，她也喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」

43歲劉濤是美魔女代表，她擁有一張凍齡顏值和S身材，絕佳狀態相當不科學。（圖／取材自劉濤微博）

不過，劉濤其實是保養有術的美魔女，她擁有一張凍齡顏值和前凸後翹的S身材，絕佳狀態相當不科學，但也因人紅是非多，劉濤曾被網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則展現高EQ強調，健康第一，「胖瘦都不是重點」。