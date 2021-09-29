彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷(中)主持，帝寶工業總裁許叙銘(左)、建大工業總裁楊銀明（右）親自現身分享自身成功經驗與接班策略。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

帝寶工業總裁許叙銘分享產業心路歷程。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

建大工業總裁楊銀明分享自身接班經驗。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣縣長王惠美(右五)、大葉大學代理校長顏鴻森（右六）等人都出席少年頭家開訓典禮。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

2021少年頭家養成學院開訓，48名年輕企業菁英齊聚一堂，報名爆滿。頭一堂課「誰是(適)接班人」就請來帝寶工業總裁許叙銘、建大工業總裁楊銀明開講，彰化縣長王惠美也專程到場，期許每個學員經過6周的課程訓練洗禮，都能收穫滿滿。

許敘銘形容自己的人生每天都從做夢開始，尤其早些年資訊不像現今這麼快速流通，他曾隻身到訪全球超過50國，勇敢幫公司開拓市場，他特別強調，部會講英文並不會阻擋出國學習的機會，但沒有走出去，就無法提升競爭力。

楊銀明身為企業二代，提到他當年接班策略，是從最有把握的地方切入，並與創辦人分工，自己是以外語優勢開拓市場，並引進專業經理人進行組織改造、制度化。他鼓勵學員多看、多學、多聽，培養獨立思考的能力及國際觀，擴充人脈，一切以勤為本。

王惠美指，彰化縣是中小企業隱形冠軍的故鄉，縣內約1萬7000家工廠，產值位居全台第四，為協助企業二代接班、邁向永續經營，縣府攜手工策會從2011年起推動「少年頭家養成學院」，結合在地產業學界經驗，幫助縣內企業二代或年輕經理人養成接班實力。過去兩位總裁的子女許智博、楊淑婷都曾是第一屆學員現在都已在公司內擔任重要幹部。

大葉大學代理校長顏鴻森表示，大葉大學定位為「產學導向的綜合大學」，近年來因應在地產業需求，建置了七大特色研發基地，結合產官學資源，輔導廠商追求唯一、成為第一，開創產學雙贏。

研究顯示，7成中小企業最大挑戰是企業接班，7成上市櫃公司最大的挑戰也是企業接班，不管是中小企業還是大型集團，傳承與接班已經是企業必須面對任務及挑戰。

顏鴻森說，有感於大學的社會責任，大葉大學不只是專注在新技術、新產品的研發，更透過承辦少年頭家學院，提供企業二代精進能力的學習機會，為年輕企業家培養人脈。課程首創「兩代共學」，邀請少年頭家的爸媽或是老闆一起來共學，拉近兩代之間的距離，跨出交流的第一步，就是企業邁向永續經營的一大步。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷說，少年頭家養成學院原本每梯次預計招收40名，沒想到報名太踴躍，最後共有48名學員上課，這當中還有3對夫妻檔、1對兄弟檔當同學一起來學習。